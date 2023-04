Disputa oficialista: interna al rojo vivo y economía sin rumbo

Ayer, el FdT volvió a pedirle a Cristina Fernández de Kirchner que se presente como candidata. “La Ciudad con Cristina” fue el lema utilizado en el plenario que realizó el Partido Justicialista (PJ) porteño. En esta oportunidad, Máximo Kirchner habló por primera vez luego de la baja del mandatario a la carrera presidencial y brindó un discurso en el que deslizó críticas al presidente y también se refirió a las posibilidades políticas del oficialismo en este nuevo escenario. “De cara a lo que viene tenemos que tener un programa claro de 10, 15, 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada parte del FdT de llevarlo adelante definitivamente para después no tener dolores de cabeza”, sentenció el legislador nacional y referente de La Cámpora. Durante su exposición, se refirió implícitamente a lo que fue la elección del mandatario para encabezar junto a Cristina Fernández la fórmula de 2019. Lo hizo haciendo hincapié en que, para escogerlo, se dejaron de lado ciertas actitudes del pasado. “Quienes hicimos todo durante el año 2016 y 2019 resistiendo al macrismo pusimos todo lo que teníamos arriba de la mesa para que el FdT se pudiera constituir. Fuimos a buscar a cada dirigente más allá de los comportamientos que habían tenido respecto de la ex presidenta sino de un montón de compañeros para poder generar una opción superadora. No hay derecho que alguien esté enojado y hoy no ayude a construir”, indicó.