Quién es el tiktoker de Alderetes que busca ser parte de “Gran Hermano”: “Quiero ayudar a la gente de mi barrio”

A los pocos minutos, ambos amigos se percatan que no podrán acceder por la traicionera vía y deciden hacer marcha atrás para evitar quedarse atrapados en medio del agua y del barro. “Tengo miedo, no pasamos. No pasamos ni a gancho. Está loco. Mirá ese chocolate. Vamos a encontrar pasto para limpiarse los pies. Da asco”, son algunas de las palabras del tiktoker que lejos de enojarse se tomó la situación con buen humor.