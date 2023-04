La millonaria cifra que habría cobrado Julieta Poggio de “Gran Hermano” para ir a un boliche: “Debería ser más”

Con cuánto dinero se queda la productora de Gran Hermano

Los ex participantes de “Gran Hermano 2022” no se quedan con el total del dinero cobrado por sus trabajos, presencias o publicidades. Y es que la productora “Kuarzo”, la cual estuvo a cargo del reality de convivencia y estrategia emitido por Telefe, se queda con el 50% de las ganancias producidas por los ex concursantes.