Federico Masso: "Nos parece un crimen el aumento de la malnutrición en la Argentina"

Las secuelas de la inflación

"Seguimos con estos cara a cara con la sociedad tucumana, escuchando los verdaderos problemas que tiene la gente -dijo Masso-. Los vecinos nos plantearon su preocupación por esta inflación que no se detiene y que está menguando sus ingresos. Ya no solo es difícil llegar a fin de mes, sino que les aflige no llegar ni a mitad del mes. Es una situación alarmante la que vivimos en Argentina y Tucumán", agregó.