Noelía Marzol reveló que le gustaría volver a ser madre

La ganadora de La Academia habló, además, de los temores que tuvo que superar para formar una familia. “Siempre fui la que dijo no me voy a casar, los hijos estaban ahí, siempre stand by, y siempre tuve mucho miedo por cómo me transmitieron cómo tenía que ser la maternidad, que no coincidía mucho con lo que a mí me gustaba o lo que yo deseaba para mi vida”, admitió.