Noelia Marzol fue la gran ganadora de la Academia 2021

Marcelo Tinelli abrió el sobre y dijo que había ingresado 123 millones de votos. "Y con el 50.7 por ciento de los votos, ¡ganan Noelia Marzol y Jony Lazarte!”, anunció. La bailarina y su compañero se emocionaron profundamente. Abrazaron a “La Catta”, su coach, y antes de concluir la emisión, Marzol exclamó: “Trabajamos toda la vida para llegar a este momento, nos matamos frente al espejo. ¡Gracias Marcelo!”.

Así concluyó el ciclo 2021 de la Academia.

Antes, se robó parte del protagonismo de la noche el esperado musical de L-Gante, en el cual el artista puso a cantar y bailar a todos los presentes en el gran estudio.

También el cantante Chano interpretó varias de sus canciones en el piso, y al momento de recibirlo, el cantante aseguró: “Un lujo que me toca de vuelta, cerrar este programa. Estoy muy feliz, tengo una banda nueva. Y agradezco a la gente y te agradezco la posibilidad. Yo hoy lo vivo intensamente, me siento bien de estar vivo. Yo después de lo que me pasó, pensé que la gente no me iba a querer más. Cuando estaba en el hospital y me contaron lo que me pasó, pensé que no me iba a querer más nadie. Le pido perdón a la gente que preocupé, y que me quiere y estuvo en vilo en esos momentos. Y ahora estoy celebrando la vida”.