Para Beligoy, el penal sancionado al “rojo” estuvo bien

Federico Beligoy (foto) no tiene dudas de que el árbitro Yael Falcón Pérez acertó al sancionar penal por la infracción de Nicolás Vallejo sobre Facundo Mura dentro del área, a pesar de que la gente del “rojo” reclama que fue afuera. Así sigue la polémica que dejó el clásico de Avellaneda. empatado 1 a 1. “Lo crucial es que hay una decisión contundente y acertada del árbitro en el campo de juego. Eso es importantísimo. A partir de ahí, de acuerdo con el protocolo del VAR, los que trabajan en la cabina buscaron confirmar o no su determinación. Analizamos el punto de contacto del jugador de Independiente con el de Racing desde dos ángulos diferentes y confirmamos que la decisión era correcta. No hay debate posible porque fue penal”, dijo en una entrevista con ESPN F12 el Director Nacional de Arbitraje en Argentina.

“Se certificó que la falta fue sobre la línea y más adentro también. Para que el VAR diera vuelta esa decisión, tenía que tener elementos contundentes para demostrar que la falta había sido fuera del área y ocurrió todo lo contrario. Además, no se debe olvidar que la línea es parte del área. No hay debate ni polémica en esa jugada”, agregó.

“Hay casos donde conviene por el bien del fútbol salir y aclarar cómo se toman estas decisiones. Lo más importante y lo crucial es que hay una decisión contundente y acertada. Yael vio la jugada y entendió que era penal. Vio claramente que ese empujón se prolongaba hasta dentro del área”, explicó Beligoy, en clara defensa del árbitro.