Cartas de lectores: lucha contra el dengue

Estimadas autoridades: ¿se podrían poner de acuerdo en dar una batalla campal contra el dengue? Podrían trabajar los municipios junto al Ejecutivo y a las autoridades nacionales y presentar un plan de acción urgente. ¿Por qué no informan la realidad? Todos conocemos de personas que murieron de dengue y es increíble que la cuenta oficial digan que son sólo 20 o 30 los fallecidos y la realidad es que son cientos o quizá miles... y dirán, ‘claro no se murió de dengue, se murió de los efectos secundarios que produjo la enfermedad’; por eso no lo suman, cualquiera sea el caso. Los gobernantes tienen la obligación de actuar urgente y coordinadamente. Frente de mi casa en el barrio Viluco –en la Av. Gobernador del Campo al 1.500- nos hicieron un polideportivo chico muy lindo pero lo abandonaron, no cortan el pasto, es una gran fábrica de mosquitos que invadirán toda la zona. Podrían cortar el pasto o tal vez aplicar “matayuyos”, o no sé cómo es el nombre técnico que usa la gente del campo. Por favor, hagan algo... El Gobierno no es el culpable de la epidemia, pero tiene las herramientas para tratar de frenarla... Pues háganlo, de lunes a lunes... no hay feriados.