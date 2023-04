Video: Mariano Martínez no pudo contener la emoción al hablar de sus hijos

El ex protagonista de la novela “Valientes” contó que estuvo presente en cada uno de los partos de los menores y relató una conversación que mantuvo recientemente con su hija menor. “El otro día Almita me preguntó: ‘¿Vos estuviste cuando yo nací?’. Le dije que sí y le comenté: ‘¿Sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo: ‘¿En serio? Te amo’. Me mata”, contó.