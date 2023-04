Cecilia “Caramelito” Carrizo abrió su corazón y habló de su separación: “Me duele el alma”

La ex conductora de "Caramelito, siempre con vos" reconoció que no vio venir el divorcio. “Había cosas que arreglar pero imaginé que las podríamos arreglar juntos”. “Yo no quería que pasara, pero no soy infalible. ¿Si no quiero que me dejen de querer, me vas a querer solo porque quiero eso? ¿Soy una persona a la que nunca iban a dejar de querer? No, y me tocó. Es un proceso de él, vaya uno a saber”, dijo.