Aseguran que Tucumán es la provincia con mayor cantidad de localidades conectadas con fibra óptica

Durante la presentación, el presidente Alberto Fernández señaló: “Hoy estamos dando un paso muy importante no solamente en materia de conectividad, sino en favor de la calidad de vida de la gente. Y un paso que iguala a la sociedad argentina, porque el acceso a internet y al conocimiento no es patrimonio de unos pocos”. También enfatizó que “esta iniciativa es parte de esa reafirmación democrática que todos los días debemos dar, porque la democracia no es un juego de palabras: es animarnos a ampliar derechos. Y es también atender lo que el pueblo necesita. Llevar internet es democratizar a la sociedad”.