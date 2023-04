Dimes y diretes: Cano contra el Gobierno y la recorrida de una gloria de Racing en Concepción

Cano: “No podemos seguir tolerando la impunidad del Gobierno”

El candidato a legislador José Cano (UCR-JxC) advirtió que el oficialismo se ha desentendido de sus responsabilidades. “Tucumán enfrenta las consecuencias de la falta de gestión que tiene desde hace décadas. El dengue castiga a miles de familias en una situación que podría haberse previsto y atenuado. Los médicos protestan en los hospitales porque la inflación les come sus salarios. Los videos de robos se multiplican en los celulares al mismo ritmo que los spots oficiales promocionando a Osvaldo Jaldo y a Juan Manzur. No podemos seguir tolerando tanta impunidad política”, planteó el ex diputado. E instó a votar “por el cambio”. “Roberto Sánchez y Germán Alfaro son los únicos pueden derrotar al oficialismo. No puede haber atajos. Hay que ser contundentes para terminar con tantos años de decadencia”, concluyó.