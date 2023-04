Estudiantes profundizó la crisis de Boca

“Movete Boca movete, movete deja de joder. Esta hinchada esta loca, hoy no podemos perder”, comenzaron a cantar desde todos los costados en la cancha. La gente reaccionó, pero el equipo no. El árbitro Pablo Echavarría marcó el final y el público despidió con silbidos a todos los futbolistas. El “xeneize” sufrió la quinta derrota en los últimos seis partidos del certamen. Y por si esto fuese poco, fue la tercera caída consecutiva de local, algo que no ocurría desde hace 52 años.