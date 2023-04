Dengue: cinco claves para entender cómo se comporta el mosquito Aedes aegypti

Dengue: cuáles son las ventajas y desventajas de fumigar

El Ministerio de Salud dijo que la aplicación de insecticida mediante fumigaciónestá indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente.

El insecticida sólo sirve para eliminar mosquitos adultos que están transmitiendo la enfermedad, no elimina formas inmaduras del mosquito: huevos, larvas y pupas; por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se controlan y eliminan los criaderos de nuevos mosquitos.