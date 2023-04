Leito arremetió contra Fernando Espinoza: "es el peor árbitro de la historia del fútbol argentino"

En un segundo mensaje, Leito dudó sobre la capacidad emocional del árbitro para controlar no sólo un juego de Atlético Tucumán. "Tras el desastroso arbitraje de anoche, no solo voy a volver a pedir que no dirija más a Atlético Tucumán sino que se analice seriamente si Espinoza está en condiciones psicológicas de dirigir y que las autoridades muestren la documentación que lo avale para arbitrar", explicó.