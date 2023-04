Columna Previsional: reglamentación nueva moratoria Ley 27.705

Lo mismo ocurrirá con los beneficiarios de pensión por fallecimiento que perciben más del haber mínimo previsional y pretenden gestionar la Jubilación ordinaria a través de ésta nueva moratoria; podrían acceder a la misma y percibir ambos beneficios de por vida, siempre y cuando cancelen la deuda en un solo pago (de contado). La misma reglamentación determina que el monto de la cuota no podrá exceder el 30% del haber mínimo previsional, la cual sería una cuota muy elevada, ya que hablamos de un descuento mensual de unos $17.500 para quienes no tengan nada de aportes; por ello será fundamental trabajar los expedientes con toda la documentación que acredite años efectivos de aportes, exceso de edad, en el caso de las mujeres si tuvieran hijos, es decir todo lo que sume aportes; de ese modo, se comprará sólo lo necesario para acceder a la jubilación y que el titular de la misma no pague cuotas elevadas, salvo que el caso así lo requiera.