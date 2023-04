La Organización Mundial de la Salud cumple 75 años

Según la OMS, la salud se define como el estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de enfermedad. Siguiendo este concepto, la prevención es el proceso que permite a las personas un mayor control sobre su vida y mantenerse sanas más tiempo. Esto incluye fomentar cambios de todo tipo, que ayuden a promover y a proteger la salud, en especial teniendo en cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo, concepto que refiere a un grupo de patologías que no son causadas por una infección aguda y que dan como resultado consecuencias a largo plazo, con la necesidad de tratamiento y cuidados especiales.