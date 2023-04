Las asimetrías de Argentina incrementan el costo de los combustibles en el Norte

Según las estadísticas de globalpetrolprices.com, al 6 de marzo, Uruguay se ubica en el podio, con un valor del litro de nafta de U$S 1,83, mientras que en el último escalón se encuentra Venezuela, con U$S 0,02. Si se toma en cuenta el dólar oficial, que es el que considera esta fuente, la Argentina se ubica en el puesto octavo, con un precio equivalente a U$S 0,79 el litro, seguido de Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Si se tiene en cuenta el tipo de cambio libre ($ 386 por dólar), el país baja tres escalones y se posiciona penúltimo en la fila, con U$S 0,44 el litro de nafta súper, el más barato.