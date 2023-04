Alfa de Gran Hermano se encontró con Mauricio Macri y grabaron un video dedicado a Romina: qué dijeron

Días atrás, en diálogo con Jonatan Viale, Walter Santiago no quiso hablar de esta frase, alegando “amnesia temporal” al respecto. Además, el ex “hermanito” admitió que recibió ofrecimientos para sumarse a las filas de diferentes partidos políticos de cara a las próximas elecciones, a lo que se negó: “Yo no soy idóneo, y para estar en política hay que saber”, señaló, sin aclarar qué fuerzas políticas lo habían convocado.