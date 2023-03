El anuncio de Macri cosechó elogios de los opositores tucumanos

“No me sorprende su gesto. Me ha tocado acompañarlo en su gestión cuando era senadora y esa fue siempre su impronta”, dijo a LA GACETA Silvia Elías de Pérez, vicepresidenta de la UCR en Tucumán, y ex senadora por Juntos por el Cambio. La dirigente radical indicó también que “cada vez que hablo con él, destaca su interés por la unidad de Juntos por el Cambio, para que podamos darle a los argentinos una alternativa que nos saque del atraso al que nos quiere condenar el kirchnerismo”.