Sin Ibarra, Boca mostró otra cara

“Era consciente de mi presente. Uno siempre quiere dar lo mejor, pero esto es un juego, hay cosas detrás y no se me venían dando. Esta vez me sentí bien y al equipo también lo vi bien. Tenemos que seguir en este camino, sea quien sea el entrenador. Contamos con un gran plantel y hay que recuperar el nivel que nos llevó a conseguir los títulos el año pasado”, explicó.