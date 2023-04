Un domingo para tomar decisiones en San Martín

El equipo anda sin rumbo en un arranque de temporada inexplicable. Ganó sólo uno de los últimos seis partidos, el juego no aparece, perdió el viernes con un rival que venía en picada y que no necesitó hacer demasiado para ponerlo de rodillas, se fue silbado (algo que no ocurría desde hace años) y está fuera de zona de clasificación al Reducido, sitio al que San Martín fue casi un abonado durante las últimas temporadas (aunque, claro, aún falta muchísimo para el momento en el que se definirán los ascensos) .