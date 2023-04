Versatilidad, la clave del liderazgo de Tucumán Rugby

El parcial de 17-16 favorable a los de Yerba Buena ilustra lo parejo que fue ese primer tiempo. Tucumán Rugby apostó por una primera línea bien pesada para contrarrestar el poder del scrum de Lawn Tennis, aunque fueron dos individualidades de backs (Santiago Paz Posse y Gonzalo Albornoz) las que terminaron en try. El local también se apoyó en la potencia de sus delanteros para llevar a Benjamín Heredia al ingoal y sentar las bases de un segundo tiempo que se jugó con la fiereza de un clásico. Será por eso que, después de ese inicio con los tries de Bernardo D’Antuene y Luciano Casañas, la chapa no se movió hasta el final, cuando un tremendo maul depositó a Nicolás Gauna en el ingoal del “Tennis”. Final: 32-23. Cuarto triunfo consecutivo para el líder, que tras la pausa por Semana Santa recibirá a Universitario en el clásico de Yerba Buena.