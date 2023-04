Marcos Rosenzvaig: La historia de un alter ego

- “Leche materna” no es una novela convencional desde ningún punto de vista. Completamente distinta a otras novelas históricas de mi autoría como “Cabeza de tigre” o “Monteagudo, anatomía de una revolución”. Está narrada con una escritura vertiginosa, una pequeña bola de nieve que hace un alud. Cuenta la historia del alter ego Rosenzvaig, quien nunca aparece como tal: será Rosembair, Rosenberg, Rosenvock, Rosensuai. Este gesto de lenguaje refiere al tema de la identidad, vinculado, en parte, con el ser judío. El personaje protagónico soy yo, alejado de toda novela autobiográfica, me encadeno a circunstancias que me llevan, no sin desmesura, a desentrañar una satírica secta llamada leche materna.