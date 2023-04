Caso Jey Mammón: Chano Charpentier negó haber apoyado al conductor

El enojo de Chano

Pero, molesto con quienes lo divulgaban, el artista vió necesario salir a aclarar que eso no había sucedido. “El comentario no es mío. Es falso (...). Siento una re bronca”, le dijo el cantante a Pampito vía mensajes de WhatsApp. También dijo que no se había pronunciado antes al respecto porque “si salgo a aclarar se duplica la cosa”.