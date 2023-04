River sigue imparable; Boca va por el “guapo”

De entrada se notaba que Unión no iba a resistir demasiado y así fue. A los 10 minutos Ignacio Fernández, que jugó un gran partido, puso el 1-0. El resultado no demostró lo que se vio en la cancha, anoche hubo no menos de cuatro goles de diferencia entre uno y otro. Pero entre Moyano y la ineficacia del “millonario” lograron que la visita no se resignara, pese a no inquietar el arco defendido por Franco Armani (llegó a las 100 vallas invictas).