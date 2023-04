Rugby: El salto de fe que la “U” necesitaba

Empezar con dos derrotas seguidas es un plato difícil de digerir, y más para un club como Universitario, de movida candidato al título del Regional por nombre y currículum. Por eso, la semana previa a la visita de Old Lions al “serpentario” fue un cúmulo de ansiedad para la “U”: el saldo de las esas dos primeras fechas había sido de cero puntos y un último puesto que lastimaba la vista, como mirar el sol de frente. Y aunque tampoco es que había perdido con cualquiera (Natación y Los Tarcos), tampoco era cuestión de poner la paciencia a prueba con un tercer revés.

“Siempre es difícil empezar así, más en un club tan grande y demandante como este. Yo, que ya estoy más grande y he perdido más de lo que he ganado, aprendí a manejarlo de otra forma. Pero en el plantel tenemos muchos chicos, con muchísimo talento, a los que podía generarles ciertas dudas haber comenzado así. Ganarle a Old Lions nos ayudó muchísimo. Nos habíamos preparado con mucha intensidad, como si fuese una final, porque si bien el año es largo, necesitábamos ese triunfo para levantar la cabeza”, resumió Nicolás Gentile, autor de uno de los tries de la “U” sobre los “Viejos Leones”.

La experiencia de Gentile lo erige como una de las voces de mando dentro de una plantilla muy joven, junto a otros como Martín Pintado, que también tuvo sus minutos de contacto ante los santiagueños. “Había dejado de jugar a fines de 2018 y volví el año pasado. Fue una grata sorpresa, porque terminé amoldándome al equipo y aprendiendo mucho de los más jóvenes. Haber vuelto fue una gran decisión”, destaca el tercera línea.

Mañana, a partir de la 16.30, Universitario cerrará la fecha 4 del Súper 10 visitando a Lince, que todavía no pudo ganar pero cuyo juego de forwards es un dolor de cabeza para cualquiera. José Agüero será el árbitro. La fecha comenzará esta tarde con cuatro adelantados: a las 16.30, el líder Tucumán Rugby visitará a Lawn Tennis (dirigirá Santiago Altobelli), Natación recibirá a Huirapuca (David Costilla) y el Jockey tucumano a Los Tarcos (Iñaki Barraguirre). Antes, desde las 15.30, chocarán Old Lions y Jockey de Salta (Álvaro del Barco).

Esta tarde también habrá actividad por la segunda fecha del Regional de Ascenso. Cardenales será local ante Uni de Salta a las 15.30; Tiro Federal y Santiago Lawn Tennis se medirán a partir de las 16 y Corsarios-Gimnasia y Tiro desde las 16.30. Mañana cerrarán La Querencia y Tigres en Alberdi, a las 16.30.