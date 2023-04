Claves para construir una autoestima fortalecida

- Si un chico tiene la autoestima sana y cree en sí mismo, los problemas serán pasajeros. Tendrá confianza. La base de la nutrición emocional es el trato recibido de los padres. Los padres sobreprotectores meta comunican que el chico no es capaz. Los controladores o abandónicos meta comunican que el niño no es valioso y aprende a no valorarse, a no amarse. Es fundamental la propia autoestima de los padres: que se amen a sí mismos para que ellos puedan dar amor. Si no se aman a sí mismos, no pueden desarrollar un vínculo amoroso de desapego. La autoestima en los niños se genera en tres direcciones: por el amor recibido de los padres, por el amor que se daban entre ellos y el amor entre toda la familia.