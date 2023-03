Por poseer ilegalmente una escopeta, deberá pagar una reparación de $5.000

El pasado 28 de marzo, alrededor de las 12:00, la ex pareja del imputado se dirigía en compañía de personal policial, al domicilio ubicado en Ruta 306, departamento de Leales, a retirar sus pertenencias, cuando al momento de retirarse, hizo entrega del arma de fuego a los uniformados, explicando que pertenecía a su ex pareja, y no contaba con la debida autorización para poseerla.