Drogas y sexo: la tormentosa infancia de Anthony Kiedis, fundador de los Red Hot Chili Peppers

Su iniciación en el mundo de las drogas

En su autobiografía Tissue Scars, el fundador de los Red Hot contó detalles de su agitada convivencia con Blackie Dammet, quien lo llevó a traficar drogas y le permitió iniciarse sexualmente a muy temprana edad. “Llevaba allí solo unos días cuando mi padre me llamó para que fuese a la cocina”, contó Kiedis. “Estaba sentado en la mesa con una muchacha muy bonita de dieciocho años con la que había estado saliendo una semana. ‘¿Quieres fumarte un porro?’ me preguntó. Encendió el porro y me lo pasó”. El cantante también narró que Blackie le había dado una advertencia: “Ten cuidado, no chupes mucho, no se te vayan a salir los pulmones con la tos”.