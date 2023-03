Fútbol: Un tucumano en la elite del arbitraje

- En el barrio se vive mucho el fútbol. Me quieren, me alientan, me ven cuando voy a los partidos. También me piden alguna camiseta o chicanean por algún equipo cuando me toca jugarlo. Es lindo el diálogo con la gente y más cuando las cosas están saliendo bien, como en este momento. En un partido el relator de la TV dijo que era el tucumano de Lastenia y la gente se acordaba de eso.