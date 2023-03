"Caradura": Tenso cruce entre Agustín Rossi y José Luis Espert en Diputados

“Voy a hablar de algo trascendental, que usted como un caradura al pueblo no le habla: la inflación. Se come el salario de los trabajadores privados y públicos. Los jubilados se mueren de hambre por la inflación. La gente no llega a fin de mes y la pobreza explota. Y de la mano de la pobreza explota la indigencia, la marginalidad, la inseguridad y el narcotráfico. Las empresas se funden y se van de la Argentina”, afirmó el dirigente de Avanza Libertad.