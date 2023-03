“Agujeros de gusano”, una posibilidad de viajar por el universo o el tiempo, pero...

La ciencia ficción y algunos teóricos consideró que con ellos sería posible ir de una lado a otro del universo pero para ello habrá que esperar un tiempo. Además se cree y se ha teorizado que los agujeros de gusano tienen un tiempo de vida extremadamente corto, ya que podrían abrirse y cerrarse de un momento a otro, y en consecuencia a ello, sí pudiéramos entrar en uno, habría un gran riesgo de que nuestra materia quedar atrapada en el hiperespacio, y/o en el dado caso de lograr atravesarlo posiblemente no podríamos volver, ya que al no poder escoger donde nos llevaría el agujero, terminaríamos en un tiempo o dimensión diferente. Hay que tener cuidado en no confundir los agujeros negros con los agujeros de gusano, mientras los agujeros negros pueden detectarse y hay evidencias científicas de las anomalías que pueden llegar a generar (recordemos que los agujeros negros pueden formarse después de un acontecimiento simple como la muerte de una estrella y dichos agujeros son capaces, debido a su gran campo gravitacional, de atraer incluso la partículas de luz), los agujeros de gusano aún no han podido ser detectados científicamente, debido que para su “creación” o “aparición” tendría que ocurrir un suceso anormal como una torcedura en el Espacio-Tiempo que genere una curvatura espacio-temporal.