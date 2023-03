"No hay desgaste de la gestión", dijo Manzur

El gobernador insistió, además, que por el momento no piensa más que en seguir incursionando en la política local. “Mi casa es Tucumán. Y todos saben que me fui porque tanto el Presidente como la Vicepresidente me pidieron que les ayude desde la Jefatura de Gabinete de la Nación. Hoy con mucho esfuerzo, en una situación compleja, seguimos gobernando para que Tucumán crezca y no tenga mayores inconvenientes. Con mucho esfuerzo estamos pasando estos tiempos”, manifestó. Finalmente, expresó que la coalición oficialista se está preparando “para ganar bien las elecciones del 14 de mayo, independientemente de lo que haga la oposición”.