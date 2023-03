Uno por uno: 10 dirigentes que dejaron la oposición para apoyar la fórmula Jaldo-Manzur

El ex subdirector de Turismo y ex subsecretario de Producción la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se sumó en febrero pasado a las filas del jaldismo, también de la mano de Soria. Veliz se incorporó como asesor al Área de Innovación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. "(Consideré) que había cumplido un ciclo en el municipio, y ver este camino que el ministro está llevando adelante, me llevó a tomar esta decisión", fundamentó Véliz en esa ocasión.