Ocho claves para entender la operatoria de canje del Gobierno

• Esto es una pésima señal para el mercado: pasamos de la recompra a la reventa. Con datos oficiales de la Tesorería General de la Nación el Gobierno a fines de febrero había recomprado deuda (Globales) por U$S 1.616,8 millones de valor nominal (más de U$S 525 millones a valor de mercado a fines de febrero) a precios que oscilaban entre los 33 y 37 dólares. Hoy el Gobierno muestra que está dispuesto a que las entidades mencionadas vendan su tenencia de Bonares a precios que actualmente oscilan entre 23 y 27 dólares. Desde ya, los Bonares no son iguales a los Globales, pero la señal es de fracaso rotundo y desesperación.