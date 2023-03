Turf: Mostró precocidad y un gran golpe de velocidad final

Fue una aplanador en los metros finales y arrancó su campaña de pista dejando una excelente impresión. En un final emocionante, Ital Force se adjudicó el Premio “Iniciación”, la primera competencia para los potrillos y las potrancas de este año. Muy bien conducido por Facundo Morán, el pupilo de Guillermo Jiménez venció por media cabeza a Kareen Abdul, en el registro de 39”2/5 para los 700 metros.

El debut de los ejemplares de la nueva generación fue emotivo desde la misma largada. Kareen Abdul mostró una gran velocidad inicial y trató de venirse de un viaje, algo que no logró debido a la fuerte atropellada del vencedor. “Ital Force venía corriendo con desconfianza los primeros metros, como asustado por el barro. Recién cuando llegó al palo de los 400 metros empezó a correr de firme. Arriba arrancó con muchísima fuerza. El final fue muy bueno. Me dejó una excelente impresión”, contó “Tatú” Morán, que montó por primera vez al hijo de Forge nacido el 17 de agosto de 2020 en el haras “Las Raíces”. “Al potrillo lo tenía que montar Ángel Vai, pero se fue a competir en Santiago y demoró en llegar, me lo ofrecieron a mí antes de la carrera. El entrenador me dijo que lo corra con mucha confianza, que andaba una barbaridad”, reveló el jinete de 27 años.

Morán cree que el nieto materno de Exchange Rate tiene un gran futuro. “Rendirá mucho mejor en pruebas de mayor distancia. En un momento parecía que no podía ganar, pero cuando lo exigí de firme arrancó con mucha fuerza, como lo hacen los caballos buenos. Fue una gran demostración. Seguro que en su próxima actuación rendirá mucho mejor todavía”, advirtió el jockey.