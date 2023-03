Rugby tucumano: el despertar de la “serpiente”

Esta vez, la experiencia estaba del lado de los “Viejos Leones”. Con varios guerreros veteranos en sus filas, Old Lions tomó ventaja en el primer tiempo con el try de Nicolás Candussi y le tiró la obligación al anfitrión de salir a buscar. Y aunque se trata de un equipo joven y en transición, “Uni” le puso el pecho al desafío y lo dio vuelta con mucha actitud y corazón en el segundo tiempo, primero con un try de Nicolás Gentile, luego con un trypenal forzado por el pack y con las patadas de Marcos Villagra. Los santiagueños no se fueron con las manos vacías: en la última acción del partido, un try de Augusto Mendieta le sirvió un bonus defensivo que les permite seguir de cerca a Tucumán Rugby, nuevo líder y único invicto que queda en pie en el torneo.