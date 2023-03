Cartas de lectores I: el niño por nacer

Ayer, 25 de marzo, fue el día del niño por nacer. Es increíble que en la Argentina aún haya quienes cuestionan el derecho a vivir del niño por nacer. Es necesario un llamado a los políticos, jueces, de su responsabilidad que les cabe en su lugar, que tomen conciencia del derecho a vivir del niño aun no nacido y aunque no sea deseado, es un ser especial, único e irrepetible, inocente. No podemos ser cómplices (expresa o tácitamente) de truncarles el derecho a vivir. Todos debemos defender al niño aun no nacido, el más inocente que existe y su desarrollo depende de una sociedad justa (políticos, jueces, la sociedad toda). Esta es mi voz por el derecho a vivir del niño por nacer aunque no sea deseado.