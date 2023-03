Estela de Carlotto cruzó a Mauricio Macri por hablar del "curro" de los derechos humanos

"Uno no entra en alegría pero sí tiene satisfacción, sabiendo que estamos acompañados por mucha juventud y mucha gente buena. Eso nos hace bien porque creo que esto también conviene antes de las elecciones, porque sino aquel que dijo que esto era un curro no solamente va a volver a decirlo sino también va a implementar más maldad sobre nosotros", añadió y sostuvo que "mientras más juventud tengamos alineadas y trabajando para que no vuelva a suceder, vamos a proteger la democracia", finalizó.