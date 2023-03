Sóftbol: “No hay mejor sueño que levantar una copa del mundo”

El estadio “Nafaldo Cargnel”, en Paraná (Entre Ríos), ya se prepara para la gran cita de abril. Juan José Pepe (22 años) está radicado en esa ciudad desde 2015 y será el único representante tucumano en la Selección argentina que disputará el Mundial Sub-23. Mientras va tachando los días en el calendario, Pepe -campeón del Panamericano Sub-23 realizado en la localidad venezolana de Puerto Ordaz- brindó una entrevista telefónica a LA GACETA. El tucumano apostó por el deporte, por eso se mudó a una provincia en la que el sóftbol es una pasión, y ahora está en las puertas de cumplir un sueño.

- ¿Qué significa el sóftbol en tu vida?

- Es un hermoso deporte en el que aprendés muchas cosas que luego podés poner en práctica en tu vida. En San Pablo aprendí a tirar y a jugar en varios puestos, Tucumán tiene buenos softboleros, gente que se dedicó al deporte y sacrificó muchas cosas para su crecimiento.

- ¿Vos te sacrificaste mucho?

- Sí, bastante. Dejé a mi familia en 2015 para mudarme a Paraná, que es la capital del sóftbol en el país. Me instalé en la casa de un amigo que conocí en La Pampa y vivíamos junto a otro chico platense y un salteño. Compartimos muchísimas cosas. Fueron lindos años, pero desde hace unos meses ya vivo con mi pareja (Juliana Capdevila) que es de aquí y también juega al sóftbol. Por el momento el ingreso que tengo es de las changas que hago con el tío de mi novia, que instala aires acondicionados.

- ¿Qué extrañás?

- A mi familia, mi papá (Rubén), mamá (Romina) y mis dos hermanas (Delfina y Justina). También tuve que dejar a mi mascota (Timoteo, su perro). De la provincia en sí, extraño los cerros.

- ¿Para qué está Argentina en este Mundial?

- Creo que no hay mejor sueño que levantar una copa del mundo con todos mis compañeros. Tenemos condiciones para ser número uno del mundo, yo creo y tengo mucha fe en el equipo. Vamos a dar todo en la cancha para dejar la Selección en lo más alto. Hace tres años que nos estamos preparando para esto.

- ¿Cómo analizás el Mundial?

- Va a ser bastante peleadom ya que se esperan buenos enfrentamientos con otras naciones, como por ejemplo Japón y Australia. Imagino que van a ser partidos cerrados y bastante entretenidos la verdad.

- ¿Cómo es ser lanzador?

- Es una posición compleja, sos el que le da el ritmo al juego, ya que estás todo el partido con la pelota en la mano, tratando de ponchar o de que bateen para tus compañeros que están esperando hacer una jugada. Siempre fui pitcher, pero también jugué de outfield, de infield y de catcher.

- ¿Cómo son tus días?

- Me levanto muy temprano, me hago unos mates, voy al gimnasio. A la siesta me entreno con la Selección y a la noche con el club, cada tres días tenemos partidos con Estudiantes de Paraná. (Producción periodística: Carlos Oardi)