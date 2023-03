Qué hacía un puma "paseando" por la ruta 307 y que se volvió viral

Pumas criados como mascotas

Parajón hizo especial énfasis en un pedido: “lo que sí es recomendable con el tema de los pumas es que la gente no los agarre cuando son chiquitos y no los críe como si fueran gatitos”, manifestó el ingeniero y explicó que “lamentablemente, cuando rescatamos un puma que ha sido criado en una casa no podemos reintroducirlo a la vida silvestre”.