Cisneros: "EDET se debe ir de Tucumán, hacer una licitación y buscar una empresa competente"

Reprochó, además, de que EDET no brinda a los usuarios un espacio concreto para que estos canalicen sus quejas. "Cuando hay que hacer un reclamo no se sabe a quién reclamar. La (Sociedad Aguas del Tucumán) SAT tiene problemas; pero cuando lo vas a buscar al responsable, (al titular, Augusto) Guraiib, se le puede hasta gritar. Y después van con una solución. (Pero) cuando hay un corte de luz no se sabe a quién recurrir”, acusó.