Carlos Cisneros: "Rossana Chahla va a dar vuelta la capital como una media"

“La candidata de la oposición es una buena legisladora. No es lo mismo ser legisladora que conducir el Ejecutivo -resaltó el referente de la Asociación Bancaria-. Además el candidato no es Germán Alfaro. Es la señora -dijo en referencia a la actual senadora nacional, Beatriz Ávila-. La gestión municipal del actual intendente es opaca. No es una cosa que se pueda mostrar. Y además ellos han arrancado tarde en la campaña, han estado peleando sobre quién iba en en un lugar, quien se quedaba con la intendencia de la Capital, quien se quedaba con la de Concepción”, insistió.