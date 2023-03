Un viejo árbol ardió varias horas en avenida Mitre al 600

Ayer a la siesta se prendió fuego un árbol en avenida Mitre 668. Se desconoce la causa del fuego. El viejo ejemplar, una tipa de 40 metros de altura, se encuentra en la vereda de la casa de Nélida Margarita Zilman, quien dice que desde el año 2000 ha realizado reiteradas denuncias a la Dirección de Espacios Verdes solicitando poda o extracción del árbol. “Estuvimos desde las 14 horas en el balcón tirando agua pero no pudimos conseguir apagarlo”, lamentó Zilman, quien contó que esta no es la primera vez que se prende fuego el árbol. Por el incendio, los vecinos se acercaron ya que una gran cortina de humo y olor a quemado había cubierto la cuadra. Adriana gritó: “¡Necesitamos urgente que las personas responsables vengan a talar el árbol!”. El tránsito de la avenida fue cortado, por prevención, informó el agente Patricio Vidal. Los vecinos estaban desesperados porque las llamas no cedían. A las 16 llegaron los bomberos forestales de Defensa Civil. El bombero Eduardo Aparicio explicó que “el árbol está hueco y con el transcurso del tiempo se fue pudriendo internamente”. Añadió: “hubo un poco de fuego que comenzó por la parte interna del tronco y por efecto chimenea se empezó a quemar. Hace falta más caudal de agua para que se lo pueda apagar”. La tarea se extendió por varias horas hasta que hubo seguridad de que las llamas se habían extinguido.