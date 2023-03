Cartas de lectores: Tucumán, nuestro jardín

LA GACETA del viernes 8 de febrero 2019, Página 8 titulaba: Poder Ejecutivo: dos años después de una gran promesa de forestación. Ya pasaron seis años; con todo respeto y sin ánimos de polemizar, pregunto qué pasó con los $ 3,9 millones que destinó el gobierno del Dr. Manzur mediante decreto 1295/17 “Un árbol por Tucumano” 1.200 árboles en la ribera del Río Medina en Villa La Trinidad para contrarrestar las crecidas. En 2017 había promesas de plantar 153 especies: lapachos rosados/amarillos, ibirá pitás, palos borrachos y tipas. La actual campaña política permite que quienes nos gobiernan visiten cada rincón de la provincia, escuelas, hospitales, clubes, etc., etc. Sería bueno mostrar la realidad de tan importante proyecto, porque en la mayoría de los centenarios pueblos del interior, crecen peligrosamente los basurales a cielo abierto, no hay cloacas, escasea el agua potable, afloran millones de pesos en promesas de campaña y se gasta mucho dinero en la logística para trasladar simpatizantes. Espero que lo expresado no termine en una lírica expresión de anhelo o que se repita la amarga experiencia del micrófono abierto. Por favor repasemos el archivo así no queden dudas y nos refrescamos la memoria.