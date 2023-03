Intento de magnicidio: la jueza se negó a restringir las llamadas de Sabag Montiel

La jueza dijo que el fiscal no explicó “el modo en que la restricción de las comunicaciones de Sabag Montiel propendería a un mayor cuidado de su seguridad” ni detalló tampoco “el criterio que permitiría distinguir a los ‘allegados expresamente autorizados’ por Sabag Montiel de aquellos que no lo son”. Con el objetivo de explicar este último punto, Capuchetti agregó: “Ello por cuanto no se ha tomado conocimiento hasta el momento de comunicación alguna que el nombrado haya mantenido sin prestar su consentimiento”.