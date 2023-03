Gran Hermano: el modesto premio que se llevó Romina por el cuarto puesto

Las primeras preguntas a Romina Uhrig fueron acerca de su estado civil y de sus bienes. “Estoy separada, no tengo propiedades”, comenzó diciendo Romina y luego se explayó. “Walter, mi exmarido, vivía en un country, alquilábamos ahí, pero yo nunca viví en un barrio cerrado, justamente nuestra separacion vino por problemas económicos. Hoy lo digo y no tengo vergüenza, si no no estaría haciendo uñas hasta las 12 de la noche, pero nunca quise hacer un papel de manicura pobre”, se defendió.