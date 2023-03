Squash: Gallardo comenzó con un triunfo ante Ischuk

En la primera fecha del Circuito Tucumano de Squash, Tomás Gallardo se quedó con el triunfo en Primera categoría. El jugador que también es entrenador, venció en la final a Lucas Ischuk por 3 a 0 (los partidos se juegan a cinco games de 11 puntos). Gallardo es el número uno del ranking local y se topó con el ex arquero de Atlético que juega desde 2019 y hace poco empezó a competir en el certamen local. En las tribunas de Único Sport, donde se jugó la primera fecha, no dejó de escucharse que lo de Ischuk, en su primera final local, fue una revelación por lo que ya es un rival a temer. “Fue totalmente merecido”, reconoció Gallardo sobre que Ischuk haya llegado a la definición. “Los dos venimos entrenando hace mucho para esto. Lucas siempre te ofrece un partido complicado y difícil”, elogió el ganador que suele practicar junto al ex arquero.

La temporada abrió con un total de 61 jugadores (10 damas), todos dando un claro apoyo a la dirigencia de la Asociación encabezada por Juan Pablo García Hamilton que se propuso darle un salto de calidad al Circuito que tendrá un total de seis fechas.

Los ganadores de las otras categorías fueron: Segunda, Fabricio Staffolani a Javier Foguet 3 – 0; Tercera, Martín Varela a Luis Bustos 3 – 1; Cuarta, Juan Carlos Argota a Patricio Argota 3 – 1; Quinta, Esteban Azaretzky a Leandro Suárez 3 – 2; Sexta, Ángel Magro a Mario Uez Pata por 3 – 0 y Damas, Juliana Roda a Vanesa Silvera 3 – 2.