Cartas de lectores: bomberos de Tafí Viejo

Me tocó estar en Tafí Viejo el domingo 19/03 a las 20 hs en la calle Congreso al 500. Es una calle de barrio muy tranquila; de golpe se escucha la sirena de los bomberos y los veo pasar por la calle, calculo que a unos 70 km. En forma inconsciente cruzaban las esquinas a esa velocidad, si siguen así... seguramente van a matar a alguien; tienen que tener un poco más de sentido común. Llegar 20 segundos más tarde no va a cambiar mucho, pero si andan a esa velocidad por calles de barrio seguro matarán a alguien con ese camión gigante que sería imposible frenarlo de golpe. Luego me enteré de que cuando llegaron al lugar del siniestro los vecinos ya habían apagado el fuego. Esta crítica es para bien. Se agradece que existan los bomberos y su trabajo es muy loable, pero tengan más cuidado.